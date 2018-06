“Não devemos satisfação ao PT”, diz Evaldo Gomes sobre críticas

A proposta do chapão de­fendida por alguns partidos aliados e até por membros do PT atinge diretamente a ar­ticulação da “chapinha” idea­lizada por Evaldo Gomes (PTC). Em tese, se o partido de Wellington Dias aceitar sair na coligação, a aliança terá que ser com todos os partidos da base, inclusive os emergentes.

O assunto ainda será dis­cutido entre o governador e sua base, mas o dirigente do PTC já rebateu a proposta. De acordo com o deputado Eval­do Gomes, os partidos aliados não devem satisfação ao PT. “É preciso que fique claro que nós temos compromisso e entendi­mento é com o governador. O PT monta a sua estratégia e nós montamos a nossa”, ressaltou.



Foto: Arquivo O Dia

O PTC já definiu junto ao PC do B a coligação paralela e articula o ingresso do PRTB ao grupo. A chapinha tem o objetivo de vencer a cláusula de barreira com a eleição de pelo menos um deputado fe­deral no Piauí ou de receber 1% dos votos em nove estados.

“O PTC não reivindica ne­nhuma vaga na chapa majoritá­ria do governador, nem mesmo de suplente de senador. Nós montaremos nossa estratégia que já deu certo no Piauí, até mesmo porque é um politica nacional do partido de montar a sua chapa proporcional junto a outros partidos emergentes”, defendeu Evaldo Gomes.

A decisão sobre a coligação proporcional – se será possível a formação de chapas alternativas ou puras, como defende o PT – deve ser tomada antes mesmo do anúncio dos nomes que irão compor a chapa majoritária de Wellington Dias. A expectativa é que até o final deste mês o go­vernador finalize as discussões.

Breno Cavalcante e Ithyara Borges - Jornal O Dia