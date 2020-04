“Moro condena sem provas, vamos saber se ele acusa sem provas também”

Ao comentar a polêmica envolvendo a saída de Sérgio Moro do comando do Ministério da Justiça, o senador Marcelo Castro (MDB) afirmou que o momento não é favorável para o início de uma nova crise política. Para o parlamentar, a pandemia do novo coronavírus trouxe sérios impactos à sociedade brasileira, que não devem ser colocados em segundo plano por conta de questões políticas.

“Estamos passando pela maior crise sanitária da nossa geração. Estamos passando pela maior crise econômica da nossa geração. Tudo que não precisávamos é de uma crise política, que infelizmente veio”, disse Castro ao Jornal O Dia.



"Tudo que não precisávamos era de uma crise política", disse o senador - Foto: O Dia



O emedebista prega cautela ao avaliar o cenário construído após as acusações proferidas pelo agora ex-ministro ao Presidente da República. “Eu espero que o Sergio Moro não tenha feito uma acusação sem provas, como ele fez condenações sem provas, porque aí será o fim moral dele. Ele já decide sem provas, resta saber se ele acusa sem provas também. O presidente fez um discurso muito mal elaborado, falou de muitas coisas que não fazem sentido nenhum, mas em alguns momentos disse que o Moro mentiu. A Justiça vai apurar”, avaliou o senador.

Ainda de acordo com Marcelo Castro, o momento é de aguardar a posição do Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito dos inquéritos que envolvem pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, como o que apura a realização de atos pró-ditadura e o que investiga a propagação de fakenews, em que Carlos Bolsonaro, filho do presidente, é um dos citados. Os inquéritos são apontados como fatores que motivaram o presidente a querer trocar o comando da Polícia Federal, contrariando o então ministro Sérgio Moro.

Natanael Souza, do Jornal O Dia