“Meu nome segue à disposição”, diz Henrique sobre pré-candidatura

Mesmo diante das tratativas por consenso em torno da candidatura do MDB à prefeitura de Teresina no próximo ano, o deputado Henrique Pires afirmou nesta quarta-feira (28) que ainda pretende viabilizar seu nome para a disputa. “Meu nome continua a disposição do MDB”, disse.

Apesar de considerar Dr Pessoa, recém filiado ao partido, bem avaliado nas pesquisas internas que a agremiação vem realizado, Pires reforçou ainda ter prazo para conseguir emplacar sua pré-candidatura. Caso não consiga sucesso em seu pleito, o deputado frisou que apoiará a decisão final da sigla.



Pires diz ainda ter prazo para conseguir emplacar sua pré-candidatura - Foto: Assis Fernandes/O Dia



“Estamos em uma democracia, sou emedebista raiz e coloco meu nome a disposição. Vou fazer pesquisa e a decisão será tomada, mas uma coisa tenha certeza absoluta, Henrique Pires estará no palanque do MDB”, enfatizou o parlamentar.

Ainda que tenha reiterado sua posição, Pires ressaltou que não pretende alimentar disputas internas no partido. Mesmo mantendo sua proposta de candidatura, garante que não irá apresentá-la nas convenções partidárias do próximo ano. “Só vou até onde meu grupo político, o meu discernimento e minhas pesquisas mostrarem que devo ir”, finalizou.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia