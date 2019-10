“Mensagem de esperança em meio a dificuldades”

Ao ser questionado sobre a mensagem que gostaria de deixar no dia no Piauí, comemorado neste sábado (19), o governador Wellington Dias (PT) demonstrou otimismo e afirmou que o estado, apesar das dificuldades, vem crescendo em diversos setores. Segundo ele, a geração de empregos e o social são alguns dos que apresentam melhores índices.



“Quero deixar uma mensagem de esperança em meio a tantas dificuldades. Eu sei que muitas pessoas vivem dificuldades, vivem situações de dificuldades financeiras, dificuldades na família. Não posso negar, mas comemoro a posição do Piauí ter sido o estado brasileiro que mais cresceu a renda, continuamos com saldo positivo de emprego. Vamos seguir melhorando a economia, para crescer; melhorando as vagas e oportunidades de empreendedores e de empregos e, ao mesmo tempo, cuidando do social”, disse.



Governador Wellington Dias (Foto: O Dia)

Wellington também afirmou que os próximos anos devem ser marcados por uma intensa agenda de obras estruturantes nas mais diversas regiões do estado. “Vamos viver agora, de 2020 a 2022, o maior bloco de obras, de programas e equipamentos da nossa história. Graças à Deus, no momento em que o Brasil tem grande dificuldade, o Piauí tem essa oportunidade”, afirmou.



Neste sábado (19), o governador Wellington Dias participa da programação alusiva ao aniversário do Piauí na cidade de Parnaíba, que vai contar com desfile cívico- militar e outorga da Ordem Estadual Mérito Renascença do Piauí.



Natanael Souza