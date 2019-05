“Me sinto honrado”, diz deputado sobre possibilidade de assumir Ministério

Após a confirmação da recriação do Ministério das Cidades, o nome do deputado federal Júlio César (PSD) passou a ser um dos cotados para assumir o comando da pasta. Ao comentar a possibilidade, o parlamentar piauiense, que é coordenador da bancada do nordeste, afirmou que se sente honrado.

“São especulações, porque sou muito ligado aos municípios. O presidente quer alguém ligado aos municípios, e meu nome foi lembrado. Eu me sinto honrado, mas primeiro o presidente tem que criar, ou recriar, o Ministério, talvez por medida provisória, e depois discutir o nome”, disse Júlio César.

Os Ministérios das Cidades e da Integração Nacional devem ser recriados após o desmembramento do atual Ministério do Desenvolvimento Regional. A matéria deve chegar ao Congresso nos próximos dias.



O deputado federal se reuniu ontem (13) com Wellington Dias, no Palácio de Karnak. Foto: O DIA



Deputado diz que composição do secretariado é ‘página virada’ e garante PSD na base aliada



O deputado federal Júlio César (PSD) afirmou que a composição do secretariado já é uma ‘página virada’ para os membros do PSD. Segundo o parlamentar, a perda da indicação do comando da Adapi não gerou insatisfação entre os membros da sigla, que continua firme na base governista. “Em relação ao PSD, já estava definido. Estava definido no dia que ele anunciou o secretariado. Já absorvemos, indicamos a secretária, que está fazendo a composição de toda a Secretaria. Somos aliados do governador. Estamos com ele, na hora difícil e na hora fácil. Essa situação é página virada”, declarou Júlio César.

O discurso de pacificação também foi adotado pelo deputado estadual Georgiano Neto (PSD), que acompanhou Júlio César durante a conversa com o governador realizada nessa segunda-feira. Para Georgiano, a questão dos cargos no secretariado deve ser superada. “Foi esclarecido qualquer mal entendido que possa ter ficado. O PSD ajudou a ganhar a eleição e vamos ajudar a governar juntos. O que o PSD quer é continuar contribuindo com a gestão. O nosso trabalho é de continuar essa parceria, apresentando resultados para desenvolver nosso estado”, disse Georgiano.

Na nova estrutura administrativa do governo Wellington Dias, o PSD ocupa apenas a Secretaria do Agronegócio, comandada por Simone Pereira. O partido pleiteava a Secretaria das Cidades e a Agência de Defesa Agropecuária do Piauí (Adapi).

Natanael Souza