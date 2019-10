“MDB do Piauí agora terá voz”, diz Madison sobre nova executiva nacional

O deputado estadual João Madison avaliou positivamente a formação da nova executiva nacional do MDB, que passou a contar com a participação de cinco piauienses, entre eles o senador Marcelo Castro como tesoureiro. Para Madison, o fortalecimento da representação do Piauí a nível nacional pode representar um crescimento do partido no estado do Piauí.



Leia também: Marcelo Castro é o novo tesoureiro nacional do MDB

“O MDB do Piauí agora terá voz. Isso é importante para mostrar os problemas que acontecem, é preciso ter uma voz na executiva nacional. Voltamos aos velhos tempos, com uma maior representação”, destacou.



O emedebista piauiense comemora a posse da nova executiva Foto: Assis Fernandes/O Dia

Presidida pelo deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), a nova executiva nacional passou a contar com o senador Marcelo Castro na tesouraria da executiva nacional. O deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, os deputados estaduais Themistocles Filho e Henrique Pires, e o ex-ministro João Henrique Sousa, também fazem parte da composição da executiva.

Na avaliação de João Madison, os novos representantes do Piauí no MDB nacional devem passar a trabalhar para fortalecer o partido para as próximas eleições. “Já estamos crescendo e queremos fazer um bom número de prefeitos e vereadores para nos fortalecer em 2022”, disse.

Natanael Souza, do Jornal O Dia