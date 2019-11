As declarações do prefeito Firmino Filho (PSDB), bem como de alguns aliados e integrantes de sua equipe administrativa, sobre o Governo do Estado e a pré-candidatura do Partido dos Trabalhadores (PT) à Prefeitura de Teresina foram rebatidas pelo governador Wellington Dias (PT).

Para o petista, os ataques a ele e ao seu partido representam uma antecipação de uma discussão que, segundo ele, só deveria acontecer em 2020, quando das eleições municipais. “Mantenho a minha posição e lamento muito o tom de agressividade a que está chegando. Compreendo que a população não tolera política o tempo todo, acho que este ano não é de eleição”, disse.



“Lamento o tom de agressividade”, diz WD sobre declarações de Firmino - Foto: O Dia



Além das críticas a respeito dos repasses de coparticipação para os serviços de Saúde da capital, Firmino afirmou à imprensa que Dias não realizava uma boa administração do Estado. Ele também questionou a viabilidade do pré-candidato Fábio Novo (PT) para disputar as eleições do próximo ano, declarações ratificadas por aliados tucanos.

Por sua vez, o governador enfatizou que não pretende entrar em discussões acaloradas neste período pré-eleitoral. “Este ano e enquanto for possível no próximo ano, minha orientação é trabalhar muito, porque é isso que entendemos ser prioridade no Piauí”, concluiu.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia