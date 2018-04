“Indicação de Mão Santa será decisiva”, diz Luciano

Com a maioria dos nomes já definidos, o pré-candidato ao governo Luciano Nunes (PSDB) afirmou que a indicação do prefeito de Parnaíba, Mão Santa, será decisiva para a escolha do pré-candidato a vice-governador na chapa. Além do peessedebista, Robert Rios (DEM) e Wilson Martins (PSB) já possuem seus espaços na chapa compondo as vagas ao senado.

Informações de bastidores dão conta de que Mão Santa possa indicar a filha Cassandra (DEM) ou o irmão Paulo de Tarso (Podemos). Mas, de acordo com o deputado Luciano Nunes, o assunto sobre a indicação para a última vaga da chapa majoritária ainda não foi discutido entre ele e o prefeito de Parnaíba.



Luciano diz que Mão Santa nunca fez qualquer especulação ou sugestão em relação à questão da vice (Foto: Divulgação)



“O prefeito Mão Santa nunca fez qualquer especulação, consideração ou sugestão em relação à questão da vice. O prefeito será um protagonista, já é um protagonista das oposições e vai participar de forma decisiva no fechamento dessa chapa, mas não discutimos essa questão ainda”, declarou Luciano Nunes.

O parlamentar tem afirmado que, apesar da chapa estar praticamente definida, o nome para a vaga de vice-governador só deve ser anunciado no período das convenções partidárias, entre os meses de julho e agosto. Além das indicações de Mão Santa, deputada Juliana Falcão (PSB) chegou a ser apontada como uma das possíveis pré-candidatas para o cargo.

Em busca de fortalecimento, pré-candidatos ao governo intensiicam visitas ao interior do Piauí

Os pré-candidatos do governo e da oposição já estão trabalhando de forma intensiva para fortalecerem seus nomes, principalmente, no interior do Estado. O final de semana do governador Wellington Dias (PT) e de Luciano Nunes (PSDB) foi marcado por reuniões com lideranças políticas dos municípios piauienses.

Wellington Dias esteve em Campo Maior participando da Caravana Lula Livre, que já visitou cerca de 33 municípios no Piauí. Na cidade, o governador se reuniu com lideranças partidárias e com apoiadores do partido, e discursou em tom de pré-campanha. “Quem é herói do lado do povo é Luiz Inácio Lula da Silva, por isso queremos Lula Livre", disse o governador.



O governador Wellington Dias esteve participando da Caravana Lula Livre, que já visitou 33 municípios (Foto: Divulgação)

Já o deputado Luciano Nunes visitou as cidades de Coronel José Dias, Piripiri, Castelo do Piauí, São Miguel do Tapuio, Buriti dos Montes, onde, segundo o parlamentar, tem recebido o apoio e o incentivo da população. “Os sentimentos são de alegria e gratidão pela excelente acolhida que recebemos”, declarou o deputado, acompanhado dos deputados Marden Menezes (PSDB), Robert Rios (DEM) e o ex-governador Wilson Martins (PSB).

Além das visitas, Luciano Nunes também vem realizado o seminário de formação política realizado pelo PSDB, o “Piauí que pode dar certo”. Até julho serão 12 encontros que têm, sobretudo, o intuito de fortalecer o nome de Luciano e apresentar as primeiras propostas do pré-candidato.

Ithyara Borges - Jornal O Dia