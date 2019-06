“Fica no partido quem quer”, declara Osmar Jr. sobre indefinição de Enzo

A especulação sobre a possível saída de Enzo Samuel, vereador de Teresina, dos quadros de filiados do PCdoB parece não incomodar o presidente do partido no Piauí, Osmar Jr., que nesta quinta-feira (13) foi enfático ao falar sobre o assunto com a imprensa.



“Tenho dito que a pessoa, para entrar em partido, primeiro precisa querer, segundo o partido precisa aceitar. Para sair, é uma decisão pessoal, portanto fica no partido quem quer ficar, essa é uma regra democrática que sempre tratamos assim”, disparou o líder partidário.

Leia:

O secretário de governo demonstrou que não se incomoda com uma possível saída do vereador - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Enzo sempre negou qualquer tentativa neste sentido, mas informações dão contas de uma possível aproximação ao PDT. O motivo seria a indefinição sobre a permanência do PCdoB na base aliada do prefeito da capital, Firmino Filho (PSDB), que tentará eleger seu sucessor nas eleições municipais do próximo ano.

A ausência do vereador, que é presidente do diretório municipal do partido, em uma plenária realizada pela sigla na última segunda-feira (10) alimentou ainda mais a discussão sobre sua permanência na legenda. “Também não participei dessa plenária, portanto continuo muito firme. Acho que a ausência dele [Enzo], e eu nem sabia, não tem nenhum significado especial”, minimizou Osmar.

João MagalhãesBreno Cavalcante - Jornal O Dia