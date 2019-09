“Fábio Abreu tem a simpatia do governador”, diz dirigente do PL

O presidente estadual do PL, deputado Fábio Xavier, avalia que o secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu, é um dos nomes da preferência do governador Wellington Dias para a disputa majoritária em Teresina nas eleições do próximo ano. De acordo com Xavier, a possibilidade de candidatura já foi discutida entre as lideranças do partido e o governador Wellington Dias, que ainda não teria definido o nome que vai receber o apoio oficial do Palácio de Karnak em 2020.



“Eu tenho certeza que o governador Wellington Dias tem sim simpatia pelo Fábio [Abreu], porque ele deixou sob sua liderança um dos segmentos mais importantes do governo, que é a Segurança Pública. Alguém que confia no secretário que dirige toda a força policial do estado do Piauí, naturalmente confiará para que ele seja um parceiro do governo do Estado na prefeitura da capital, caso ele se eleja” disse Fábio Xavier.





Fábio Xavier disse que Fábio Abreu tem a simpatia do governador - Foto: O Dia

Ainda de acordo com o presidente estadual do PL, apesar do bom desempenho de Fábio Abreu nas pesquisas de intenção de votos, o partido ainda deve segurar o lançamento oficial da pré-candidatura a Prefeitura de Teresina. De acordo com ele, todos os cenários estão sendo analisados pelo grupo político, que também já se reuniu com o governador para tratar do assunto.

“Se dependesse de mim, ele anunciaria isso no momento adequado, que é a convenção. Até lá ele tem que desenvolver as ações do mandato de deputado e como secretário de Segurança Pública”, avaliou Xavier.

Natanael Souza, do Jornal O Dia