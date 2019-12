“Excelente nome”, diz Edson Melo sobre Charles na disputa pela PMT

O presidente do diretório municipal do PSDB, vereador Edson Melo, voltou a defender o nome do presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Charles Silveira, como um dos nomes preparados para suceder Firmino Filho (PSDB) no comando da Prefeitura de Teresina. O nome do gestor da saúde municipal é um dos cotados, pela grande proximidade com o atual chefe do executivo.

“Excelente nome. É um homem de um passado limpo, tem experiência em várias áreas da Prefeitura, é um ex-reitor da Universidade Federal do Piauí, tem muita habilidade política e agrega muita gente. É um forte candidato. Agora, quem vai decidir é o prefeito Firmino, que é o coordenador desse processo”, disse Edson Melo.



Nome do gestor da saúde municipal é um dos cotados, diz vereador Edson Melo - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Nos últimos dias, começou a circular a informação de que Charles Silveira estaria deixando o comando da Fundação Municipal de Saúde, ainda no mês de dezembro, com objetivo de fortalecer a pré-campanha ao executivo municipal.

Para Edson Melo, a saúde do município perderia bastante com a eventual saída. “O professor Charles está fazendo um grande trabalho na saúde e não deve haver descontinuidade”, avaliou.

Natanael Souza, do Jornal O Dia