“Está tentando acertar”, diz Iracema Portella sobre governo Bolsonaro

Apesar de não se considerar integrante da base do governo, a deputada Iracema Portella (Progressistas) avalia positivamente o pouco mais de um ano do primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro. Ela destaca a aprovação de medidas importantes de autoria do Executivo nacional.

“Eu diria que o governo Bolsonaro está tentando acertar, fazendo de tudo para isso. As grandes reformas que o país precisa. Já fez a da Previdência, agora teremos a Tributária e em seguida a Administrativa, então vamos dar esse voto de confiança”, disse a parlamentar piauiense à imprensa local.



"Bolsonaro está fazendo de tudo para acertar. Vamos dar um crédito ao presidente", disse Iracema Portella - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Vale ressaltar que a deputada tem mantido um certo alinhamento com as pautas de interesse governista, sobretudo na votação da reforma da Previdência, quando foi favorável ao projeto nas duas votação da matéria. “Vamos dar um crédito ao presidente, para que realmente nosso país melhore e a economia volte a crescer”, reiterou.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia