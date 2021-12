“Em 2022 vamos colocar o nosso time em campo para a eleição”, diz Wellington Dias

O Governador Wellington Dias confirmou que a partir da próxima semana o “time” da base governista estará em campo de olho nas eleiçõesgerais de outubro. O PT deve indicar duas cadeiras na chapa majoritária da base governista, Rafael Fonteles para o governo e o próprio Wellington Dias para o senado. Os partidos aliados aguardam somente a definição de quem será o indicado a vaga de vice-governador, PSD e MDB disputam o cargo, porém com uma ampla vantagem para o presidente da Assembleia, Themístocles Filho (MDB).



Para o governador o ano de 2022 será norteado pelo pleito eleitoral, porém, sem desrespeitar a população. Wellington Dias mais uma vez assume o papel de coordenador dos partidos aliados. “O que eu posso dizer é que no tempo certo, em 2022, nós vamos trabalhar com o time que eu tenho a responsabilidade de coordenar. No momento certo se Deus quiser vamos colocar o time em campo para trabalhar pela vitória, respeitando sempre a população. O PT no momento certo vai decidir o nome do candidato a governador”, concluiu o gestor.

Wellington ainda confirmou que no dia segundo dia do mês de abril todos os secretários que buscam a reeleição, ou serão candidatos, devem deixar a administração. A expectativa é que cerca de 10 secretários deixem o governo. “No prazo legal, 02 de Abril, pela lei eleitoral para que as pessoas façam a desincompatibilização para ter o direito a ser candidato”, finalizou o governador. Além de disputar as cadeiras estaduais, os deputados devem desempenhar um papel crucial na votação do ex-presidente, que já é pré-candidato a presidência.



A vice governadora Regina Sousa deve assumir o governo em Abril. FOTO: Assis Fernandes/ODIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no