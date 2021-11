Elmano diz que quem estiver na frente em janeiro, Silvio ou Iracema, será o candidato

O senador Elmano Férrer (Progressistas) fez uma análise das opções da oposição para a disputa pelo governo do Estado em 2022. Para o parlamentara disputa entre Silvio Mendes e Iracema Portela será decidida em janeiro, quando o bloco de oposição definirá quem será o candidato ao governo do Piauí. Nos últimos estudos divulgados, Silvio Mendes aparece com uma larga vantagem sobre Iracema, o tucano é visto como o nome mais forte dentro de uma ala da oposição, nos bastidores alguns prefeitos teriam restrição ao nome de Silvio em detrimento a Iracema Portela.



Elmano confirmou que apoia o critério da opinião popular e revelou que acredita que o cenário econômico será crucial para definir os rumos do estado no próximo ano.

“Vamos acompanhar a opinião manifesta do nosso líder maior, o processo decisório será definido pela manifestação popular em pesquisa. Quem chegar na frente no princípio do próximo ano será o candidato. Tínhamos cinco nomes da oposição no passado, o Ciro foi para o Ministério, lugar onde ele é muito mais útil ao Piauí e ao nordeste, e restaram os dois principais nomes do Silvio e da Iracema. As pesquisas prevalecerão, a população dará o norte para a escolha dos candidatos no próximo ano. São dois grandes quadros, a eleição do próximo ano está muito atrelada a questão econômica. Isso será o alicerce de todo o processo, temos que voltar para o trabalho e enfrentar essa questão”, destacou o senador Elmano.

FOTO: Assis Fernandes/ODIA

Crise com João Vicente Claudino

Elmano, aliado histórico do ex-senador João Vicente Claudino, comentou sobre o afastamento de JVC da ala oposicionista. O empresário se afastou de Ciro Nogueira e da ala de oposição após o anúncio de que Silvio e Iracema poderiam ser os nomes escolhidos. Elmano destacou que a missão de JVC com os negócios familiares estariam acima da política.

“Eu tenho conversado muito com o senador João Vicente, ele tem problemas de natureza de se engajar mais nas empresas da família, a responsabilidade que ele tem e todos os demais irmãos tem com o trabalho desenvolvido pelo pai. Creio que só ele pode falar sobre esta questão, ele é um grande quadro, uma grande liderança, nas veias dele corre essa questão da política. Ele tem um sonho de retribuir ao Piauí tudo que o estado lhe deu, ele tem sido procurado por todos nós da oposição, o Ciro várias vezes teve conversa com ele, manifestando o desejo dele vir para esse grupo”, concluiu Elmano Férrer.



