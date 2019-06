Firmino sobre interesse de aliados por candidatura: 'é légítimo'

O prefeito Firmino Filho (PSDB) reconhece como legítimo o fato de diversos partidos que fazem parte da base de sustentação do Palácio da Cidade demonstrarem interesse em lançar uma candidatura majoritária, com apoio da atual gestão. Para ele, os pleitos são devem ser discutidos no momento oportuno.



“É legitimo que o PSDB deseje ter um candidato, como também é legítimo que os outros partidos que compõe a aliança também desejem”, destacou.

Firmino avalia que são várias opções, que também devem ser discutidas apenas no momento oportuno - Foto: Arquivo O Dia



Sobre os nomes que são especulados para a candidatura a ser lançada pelo seu grupo político, Firmino avalia que são várias opções, que também devem ser discutidas apenas no momento oportuno. “A vantagem que a gente tem é que a lista é grande. Temos uma riqueza de escolhas. No momento oportuno, vamos fazer uma escolha mais adequada”, disse.

Além do PSDB, partidos como Progressistas, PDT, e PC do B já demonstraram interesse em lançar uma candidatura majoritária com apoio do prefeito Firmino Filho.

Luiz Carlos OliveiraNatanael Souza - Jornal O Dia