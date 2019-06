“É fundamental olhar para o futuro”, afirma Firmino em Convenção PSDB

Ao discursar nessa sexta-feira (31) durante a Convenção Nacional do PSDB, realizada em Brasília, o prefeito de Teresina Firmino Filho defendeu que a sigla precisa fazer mais do que uma autocrítica. Para Firmino, o momento exige que o PSDB reflita sobre os erros do passado e olhe para o futuro.



“É importante que o PSDB possa refletir sobre a história, do nosso partido e do nosso Brasil. Fizemos muito nesse país. O país Pós-88 tem assinatura do PSDB na sua construção. É importante olhar para o passado, não apenas lembrando o que de bom fizemos, mas também refletindo sobre os nossos erros para que possamos avançar. Não basta cultuar a história, não basta fazer autocrítica daquilo que passou, é fundamental olhar para o futuro” afirmou Firmino em seu discurso.

O prefeito de Teresina participou da convenção em Brasília e agora compõe a executiva da sigla (Foto: Divulgação)

Representando o PSDB do Piauí, Firmino também declarou apoio ao novo presidente nacional da sigla, o ex-ministro Bruno Araújo. “Desejamos que o nosso novo presidente seja abençoado nessa nova missão de colocar o PSDB em sintonia com o futuro e com os nossos valores. O PSDB do Piauí está presente e se coloca à disposição”, disse o prefeito de Teresina.

Além de Firmino Filho, participaram da Convenção Nacional o presidente estadual do PSDB, Luciano Nunes; o deputado estadual, Marden Menezes; O ex-governador e diretor do Sebrae-PI, Freitas Neto; além de lideranças que compõe o partido no interior do estado.

Natanael Souza - Jornal O Dia