“Dr. Pessoa não governa nem Teresina e quer ser 3ª via”, critica Washington Bonfim

O pré-candidato ao governo do Piauí, Washington Bonfim, fez duras críticas ao prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, em entrevista exclusiva concedida ao Sistema ODia de Comunicação, na manhã desta sexta (05). O ex-secretário de planejamento de Teresina lamentou a grave crise administrativa enfrentada na capital e afirmou que o prefeito estaria colocando a política acima dos interesses da cidade. Washington avaliou ainda o cenário para a sua pré-candidatura ao governo do estado e confirmou a data de filiação ao Cidadania.



Na última sexta (29) o prefeito se reuniu com o senador Ciro Nogueira e a deputada federal Iracema Portela para discutir o apoio de Pessoa a oposição. Ele e o vice, Robert Rios, tentam viabilizar uma terceira via para concorrer ao governo do estado, em contrapartida a cidade enfrenta uma grave crise no sistema de transporte público e atravessa dificuldades no recapeamento de vias e limpeza urbana. Um verdadeiro “desastre administrativo” segundo Bonfim.

“Essa gestão coloca a política a frente dos interesses da população, você tem praticamente um ano de governo e a gestão não disse ainda a que veio. Todo dia tem um ataque diferente a gestões passadas, todo dia tem uma tentativa de se esquivar dos problemas. Estamos diante de um desastre administrativo completo, essa busca por uma candidatura ao governo do estado me parece completamente descabida. Como é que você não consegue governar aquilo que você ganhou no ano passado e quer dar um passo para frente, a população de Teresina é que deveria ser o objetivo político e administrativo principal desse grupo político e não tentar reproduzir um modelo de gestão que não funciona para o estado”, criticou Washington Bonfim.

O ex-secretário criticou ainda os vereadores que eram da base de Firmino Filho e hoje apoiam Dr. Pessoa. Para ele esses parlamentares abandonaram seus princípios em troca de cargos na gestão de Pessoa.

“A questão eleitoral não pode justificar você abandonar princípios, o PSDB de Teresina sempre teve essa aproximação grande com aquilo que o ex-prefeito Firmino Filho dizia, fazer as pequenas médias e grandes obras para as pessoas que mais precisam. A população já percebeu isso o PSDB foi colocado na oposição democraticamente e é um grupo que não tem falado muito sobre isso. Essa administração faz de tudo para denegrir a imagem do ex-prefeito Firmino, usando até meios não republicanos para isso. É decepcionante que colegas que partilharam esse ideal do ex-prefeito Firmino de alguma forma se calem e até mesmo vão para um processo de adesão política. Não me parece correto”, concluiu o professor.

FOTO: Elias Fontinele/ODIA

Filiação marcada

Washington Bonfim ainda confirmou a sua data de filiação ao Cidadania. O evento ocorrerá no final de novembro e contará com a participação do presidente nacional da legenda, Roberto Freire e o pré-candidato a presidência da República, Alessandro Vieira.

“Discutimos em Brasília a nossa candidatura a governador e também a conjuntura nacional com a candidatura do senador Alessandro Vieira a Presidência da República. Ficou encaminhado que agora no final de Novembro ele virá a Teresina fazer a solenidade de filiação, estamos definindo a data, vai ser antes do dia 30 de novembro”, finalizou Washington Bonfim.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!