“Dr. Pessoa foge da responsabilidade do transporte”, critica Merlong Solano

O deputado federal Merlong Solano (PT) criticou o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (MDB), em post realizado no Twitter nesta terça-feira (20). O petista comentava sobre os problemas do transporte coletivo da Capital quando escreveu que ‘chefe do Executivo municipal foge da responsabilidade de resolver as demandas do sistema de transporte'.

Leia também: Professores concursados e substitutos se manifestaram hoje (20), reivindicando direitos

Em uma primeira postagem, Merlong Solano disparou contra as gestões do PSDB ao chamar de “elegantes brancos” os terminais de integração. No mesmo texto, lembrou que a nova gestão já está com sete meses de administração e ainda não apresentou soluções para o problema.

“Em melancólico final, a gestão tucana deixou Teresina sem ônibus e com os elefantes brancos dos terminais de integração. Enquanto isto, em início tumultuado e alegórico, a gestão Pessoa a 7 meses foge da responsabilidade de resolver o problema”, afirmou o deputado.

Em outro tuíte, Solano falou em estudo de caso para analisar a situação do sistema de ônibus de Teresina. “Teresina já merece um estudo de caso, melhor seria dizer de descaso: uma capital de 900 mil habitantes que não dispõe de um sistema de transporte coletivo’, escreveu.

O PT integra a bancada de apoio do prefeito Dr. Pessoa na Câmara de Teresina e tem o vereador Dudu como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga supostas irregularidades na execução do contratado que rege os consórcios que operam o sistema de transporte na capital.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!