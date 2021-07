“Desespero da oposição”, diz Franzé Silva sobre críticas ao PRO Piauí

O deputado estadual Franzé Silva (PT) não poupou críticas aos parlamentares de oposição durante seu discurso na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) nesta quinta-feira (17), sobretudo a avaliação que os opositores fazem sobre o PRO Piauí, programa de investimentos promovido pelo Governo do Estado.



Franzé Silva (Foto: Divulgação/Ascom)

“É desespero da oposição dizer que o PRO Piauí está sendo utilizado como instrumento político. Trata-se de um programa de desenvolvimento econômico, social e modernização do Estado, que vai além de obras de infraestrutura, como segurança e educação, e que busca aumentar o Índice de Desenvolvimento Humano no Piauí”, disse o deputado.

Para Franzé, no entanto, “a oposição precisa estudar, ler o PRO Piauí e se qualificar para fazer o debate político”. “O que devemos buscar é a construção de um debate maduro, um debate que melhore a vida dos piauienses, melhore a economia, avançando nas pautas sociais, na educação, saúde e demais áreas do desenvolvimento”, completa.





A discussão, a pouco mais de um ano das eleições gerais de 2022, está relacionada com o fato do coordenador do programa ser o atual secretário estadual de Fazenda, Rafael Fonteles, que é apontado como o nome mais forte para disputar a sucessão do governador Wellington Dias (PT) no pleito do próximo ano.

