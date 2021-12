“Compartilhamos um sentimento de oposição”, diz Bonfim sobre tucanos em filiação

A presença de ex-secretários de Firmino Filho no ato de filiação de Washington Bonfim ao Cidadania, na última segunda-feira (29), incomodou o ex-prefeito Silvio Mendes (PSDB), que pretende se viabilizar como candidato ao governo do Piauí apoiado pelo grupo de oposição liderado por Ciro Nogueira. Na quarta (01), Sílvio jurou fidelidade ao partido para apaziguar o ninho tucano.

Para Washington Bonfim, a presença da equipe ligada ao ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho, demonstra um sentimento de oposição a Dr. Pessoa e a busca de manter o legado das gestões do PSDB na Capital. “Todos foram secretários do ex-prefeito Firmino Filho, tenho enorme estima e me senti muito honrado que eles estivessem lá. Acho que todos nós compartilhamos um sentimento de oposição ao governo Dr. Pessoa”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Uma administração colocada legitimamente no comando do Palácio da Cidade, mas não disse ao que veio. Estamos completando um ano de administração e o que a gente percebe é um prefeito meme, que gosta de estar em redes sociais, e um vice-prefeito que tenta ser prefeito e destilando ódio a todo mundo”, acrescentou Washington Bonfim.

Pretenso candidato ao governo do estado na eleição do próximo ano, Bonfim também criticou as duas principais candidaturas postas para a disputa, de Rafael Fonteles e Sílvio Mendes, e declarou que ainda não pensa em nome para vice em sua chapa. Contudo, explicou que dialoga com lideranças nacionais e locais para formar um grupo para a disputa.

Questionado sobre sua intenção para a eleição municipal de 2024, Washington negou que esteja atuando para encabeçar chapa na disputa. “Estamos olhando para 2022 e, mais do que isso, estamos olhando para 2021. A situação da população teresinense é uma situação difícil, ela não encontra na atual administração municipal nenhum respaldo para a resolução dos seus problemas”, afirmou.

