“Chapa majoritária governista continua indefinida”, afirma Wellington Dias

Mesmo após a desistência do PP na disputa pela vaga de vice e o deputado Themís­tocles Filho (MDB) como o pré-candidato natural para o cargo, Wellington Dias (PT) garantiu, em entrevista ex­clusiva ao jornal O DIA, que os nomes da chapa majoritá­ria ainda não estão definidos. Apesar de estar quase certo o espaço da vice-governadoria, o governador ainda precisa discutir a vaga para o senado com as siglas.

A pretensão de Wellington Dias é apresentar o posicio­namento da base, inclusive quanto à proporcional, no mesmo dia. “A rigor ainda não há nenhuma confirmação em relação a composição da cha­pa. Estamos tratando do todo e na hora que eu puder anun­ciar, quero anunciar a chapa de estadual, federal, senador, suplente e vice-governador”, explicou.

Ao ser questionado sobre o desejo de ter um representan­te de cada partido na majoritá­ria, citado por Ciro Nogueira como argumento para sair da disputa, o governador afirmou que está considerando as re­invindicações das siglas que manifestaram interesse em participar. “Estamos nos es­forçando no interesse de con­siderar os diversos partidos que estão apresentando plei­tos para chapa”, afirmou.

O governador disse ain­da que continua dialogando com os partidos e ressaltou a contribuição do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, na articulação das cha­pas. “Vamos ter que tratar os conjuntos dos partidos. Devo dizer que os Progressistas tem contribuído, tem ajudado para chegarmos o mais rápido pos­sível a esse entendimento”, pontuou.

Mesmo com a ansiedade dos partidos e da população, o prazo final para a apresentação dos nomes que irão compor o grupo é nas convenções par­tidárias, que ocorrem do dia 20 julho a 05 agosto. “Precisa­mos, na alegra ou na dor, até as convenções estarmos com isso pronto. Mas eu acho que é possível bem antes”, finalizou Wellington Dias.

Breno Cavalcante e Ithyara Borges - Jornal O Dia