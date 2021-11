“As pessoas estão mais conscientes em relação à Covid-19”, diz Severo Eulálio

O deputado estadual Severo Eulálio (MDB) vê com otimismo o retorno do Brasil à normalidade após a redução de casos de Covid-19 em decorrência da vacina. A análise foi feita em entrevista recente.



"O avanço da vacinação é muito importante. Além disso, as pessoas estão mais conscientes e familiarizadas com os cuidados necessários em relação à doença. As coisas estão voltando à normalidade", analisou.

O deputado acredita que o país deverá passar, em breve, por um momento de crescimento econômico. “As pessoas perderam seus empregos e muitas ficaram sem condições de trabalhar. Com o avanço da vacina nós vamos passar por um momento de crescimento e é isso que desejamos: retomar o crescimento da economia e a volta dos empregos", afirmou.

De acordo com indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua do mês abril, a crise provocada pela pandemia fez com que 377 brasileiros, em média, perdessem o emprego por hora no período de um ano.

