“Está cheio de conflitos”, diz Ciro Nogueira sobre governo Bolsonaro

Ao fazer uma avaliação dos primeiros seis meses do governo de Jair Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, afirmou que alguns conflitos ainda precisam ser superados. Na avaliação do parlamentar, o governo também precisa formar uma base sólida para garantir a aprovação de reformas, como a da Previdência e a Tributária.



“O governo que ainda está cheio de conflitos, precisa fazer uma base política, mas existe uma vontade muito grande de fazer o país retomar o crescimento. Acho que se jogou tudo em cima dessa Reforma Previdenciária. Teríamos que ter outros focos, como a Reforma Tributária. Temos que fazer as discussões que o país precisa para retomar o seu crescimento”, afirmou.



O senador piauiense faz um avaliação do governo Bolsonaro - Foto: Arquivo O Dia

À frente da presidência nacional do Progressitas, Ciro Nogueira é um dos principais articuladores do chamado centrão, bloco suprapartidário composto ainda por PSD, PTB, PRB e Solidariedade. Nos últimos meses, o grupo tem buscado uma maior aproximação com o governo de Jair Bolsonaro.

O apoio do centrão, que possui aproximadamente 200 parlamentares no Congresso Nacional, pode ser decisivo para garantir a aprovação da Reforma da Previdência.

Natanael Souza - Jornal O Dia