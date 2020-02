Um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT) no Piauí, o ex-deputado Antônio José Medeiros afirmou ao Jornal O Dia a necessidade da agremiação retomar sua credibilidade entre os brasileiros, sobretudo nas camadas mais populares, tendo em vista as próximas disputas eleitorais.

“O PT tem raízes, mas é claro que você disputa hoje o voto de massas, e a imagem do PT diante das massas está precisando ser resgatada”, avaliou o petista, que visualiza uma melhora na avaliação da sigla frente à opinião pública, principalmente devido a posição contrária ao governo do presidente Jair Bolsonaro.



“A imagem do PT diante das massas precisa ser resgatada”, diz o ex-deputado - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Para Medeiros, essa polarização política em âmbito nacional pode prejudicar o desempenho do partido nas eleições municipais, em especial nas capitais e grandes cidades, como em São Paulo, maior colégio eleitoral do país onde ainda observa um cenário adverso à legenda.

Por outro lado, o petista vê interferência e impacto desse debate em determinadas especificidades regionais e locais. “Nas capitais e maiores cidades essa polarização entre PT e Bolsonaro terá um peso, mas nas médias e pequenas acredito que esse vai ter tanta importância. No Piauí teremos força e não seremos atingidos negativamente”, finaliza.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia