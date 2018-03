‘Questão do PT está definida, registraremos Lula em agosto’, diz Falcão

O ex-presidente do PT Rui Falcão rebateu neste sábado, 24, a ideia de uma possível indefinição interna do partido diante de incertezas em relação ao futuro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial de 2018. “A questão do PT está definida, vamos registrar o Lula no dia 15 de agosto em qualquer hipótese”, disse. “Se ele vai poder ser candidato ou não, isso é outro momento e quem vai decidir isso é o TSE”, completou.

Falcão negou a possibilidade de o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad substituir Lula na campanha ao Planalto. “O certo é que vamos registrar Lula, o resto é especulação”, disse. “Nem ele Haddad nem o Jacques Wagner tomaram essa decisão”, afirmou.

Haddad está neste sábado acompanhando a caravana de Lula no Sul do País e mandou um vídeo em apoio à pré-candidatura de Luiz Marinho ao governo do Estado pelo PT.

Isto É