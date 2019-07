‘Hacker foi uma invenção do Moro’, diz Assis sobre operação da PF

Presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Piauí, o deputado federal Assis Carvalho não poupou críticas a operação da Polícia Federal (PF) que prendeu suspeitos de terem invadido aparelhos celulares de membros do alto escalão do governo, entre eles o do ex-juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública.

Em depoimento, os acusados teriam dito que a intenção seria comercializar informações obtidas ilegalmente com o PT. Para o petista, a operação da PF, comandada pelo ministro, é uma tentativa de desviar o foco do conteúdo dos diálogos vazados pela imprensa entre este e o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato.

“O hacker foi uma invenção do Moro, quando sabia que as suas mentiras estavam se desmoronando. Ele fez um invencionismo e agora está tentando montar essa história, que já vemos várias contradições de informações [...] tem muito coelho nessa mata”, disparou o parlamentar.

Diante disso, Assis garante que o PT irá reunir seus correligionários para discutir providências quanto ao assunto. “As coisas estão acontecendo em um ritmo acelerado e precisamos tomar providências, uma delas é o diálogo com a sociedade sobre esse absurdo e crime que estão praticando neste país e ver o que cabe de ações jurídicas”, finaliza.

João MagalhãesBreno Cavalcante