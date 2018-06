Zonas Norte e Leste concentram a maioria dos acidentes de trânsito em THE

Teresina possui atualmente duas zonas principais de risco de acidentes de trânsito. São elas as zonas Norte e Leste que, juntas, concentram 46,8% do total de ocorrências registradas em 2017. É isto que aponta o Relatório da Violência no Trânsito divulgado hoje (05) pela Polícia Civil. O levantamento revela, dentre outros, o perfil das vítimas de trânsito em Teresina.



Segundo os dados, a zona Norte registrou 24,9% das ocorrências de acidente de trânsito contabilizadas ao longo de 2017, e a zona Leste, 21,9%. Logo em seguida, aparece a zona Sudeste da Capital, com 17,5% dos registros, e depois a zona Sul, com 15,7%. Tomando-se como base a região da Grande Teresina (área metropolitana e povoados nos arredores), 96% dos acidentes aconteceram na zona Urbana e 4% na zona Rural.

Ao todo, a Capital piauiense registrou 3.236 acidentes de trânsito somente em 2017 e, embora a redução tenha sido de 16,7% em relação a 2016, o número ainda preocupa as autoridades responsáveis. Essa preocupação se deve principalmente à quantidade de vítimas fatais registradas nas ocorrências ao longo do ano passado: foram 161 mortes no trânsito em Teresina em 2017.



Foto: Jailson Soares/O Dia



O Centro é o bairro que mais teve acidentes de trânsito ao longo do ano passado. Foram 229 ocorrências, ou seja, 7,2% do total contabilizado. Em seguida aparecem os bairros Itararé (185 ocorrências ou 5,8%) Santo Antônio (84 ocorrências ou 2,6%) e Lourival Parente (74 ocorrências ou 2,3%). O Três Andares é considerado o bairro com menor quantidade de acidentes registrados pela polícia, tendo registrado somente 48 ocorrências ao longo de 2017 (1,5%).

Mas um detalhe surpreendeu a polícia no levantamento: das vítimas de acidente, a grande maioria são homens (16,92%) e mulheres (17,01%) com idades entre 30 e 34 anos. “Isso vai contra aquela ideia que temos que os jovens são os mais suscetíveis a sofrerem acidente por serem mais afoitos na direção. A faixa etária entre 15 e 25 anos não passa dos 15%”, destacou o coordenador do Núcleo de Estatísticas Criminais da Polícia Civil, delegado João Marcelo Brasileiro.

E é no domingo que a atenção dos motoristas deve ser redobrada ao volante. Isto porque este é o dia da semana em que mais se registrou acidentes de trânsito em Teresina em 2017 (19,8% do total de ocorrência do ano). Os fins de semana, de uma maneira geral, já somam uma quantidade considerável de acidentes, com 49,9% dos registros semanais.



Foto: Jailson Soares/O Dia

“Temos 58,8% dos acidentes tendo sido registrados no período diurno, com destaque para a manhã, que conta com 29,8% dos registros, e a tardem com 29%. Quando falamos manhã, estamos nos referindo às primeiras horas do dia, entre 5h e 7h, que é um horário em que as pessoas que saem para festas e geralmente consomem bebida alcoólica retornam para casa, o que torna um período bastante suscetível a ocorrências”, foi o que pontuou o delegado geral de Polícia Civil do Piauí, Riedel Batista.

O relatório levou em consideração os registros de Boletins de Ocorrências na Delegacia de Trânsito e nos Distritos Policiais de Teresina, levando em conta três variáveis criminais: a lesão corporal culposa, a lesão corporal acidental, homicídio culposo no trânsito e morte acidental no trânsito.

Maria Clara Estrêla