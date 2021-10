Zé Filho deve concorrer à Alepi em 2022 e conversa com Wellington Dias e Ciro Nogueira

O ex-governador do Piauí e atual presidente da Federação das Indústrias do Estado do Piauí (FIEPI), Zé Filho (PSDB), concedeu entrevista à imprensa e voltou a falar sobre seu futuro político nas eleições de 2022. Ele afirmou que a prioridade é buscar uma vaga na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) e ressaltou que na política “tudo é possível”, quando questionado sobre em qual partido deve concorrer ao cargo.



Zé Filho também comentou sobre o relacionamento que possui com o Rafael Fonteles, com governador Wellington Dias (PT) e com ministro chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (Progressistas).

“Eu sou muito amigo de todos, o Rafael é empresário e com o governador sempre tive um bom relacionamento. Já tive vários encontros com ele (governador) neste ano, tratando principalmente de obras que são importantes na região norte do Estado. Eu não acho nada demais aquela pessoa que participa da vida pública, da política, estarem envolvidas ou sentando na mesa e vendo possibilidades. Agora esse ano, nós temos que discutir o que é melhor para o Estado do Piauí. O que a gente pode fazer até o final do ano”, disse.

O ex-governador também voltou a dizer que política é como uma nuvem, que sempre muda conforme o tempo. “Tudo é possível. Já dizia Ulysses Guimaraes política é como uma nuvem. Uma hora está de um jeito e depois está de novo jeito. Nós estamos conversando e quando chegar o momento correto, nós iremos decidir o nosso rumo”, disse.

Por fim, ele comentou a relação com o prefeito de Parnaíba, Mão Santa. “Muito boa. Estive com ele nesse final de semana, na cidade de Parnaíba, e foi tudo normal.”, finaliza.

