Wellington diz que ‘burocracia’ atrasa chegada de testes importados da China

O governador Wellington Dias (PT) reclamou nesta quarta-feira (1º), em entrevista para um site nacional, da burocracia para liberação de testes para o novo coronavírus (Covid-19) comprados pelo estado na China e que chegaram ao país de navio, mas ainda aguardam autorização para despacho.

“Compramos dez mil testes, mas ficaram parados no Porto de Santos, seguindo a mesma burocracia de qualquer outro produto que chega. Isso não é razoável”, declarou Dias, que pensa em alternativas para contornar o problema, como o uso de aviões para realizar o translado.



Dias criticou a postura do presidente Bolsonaro, que ataca governadores - Foto: O Dia

Além disso, o governador também afirmou que equipamentos, adquiridos com recursos próprios do estado, foram apreendidos pelo Ministério da Saúde. “Fiz uma compra de respiradores e foram confiscados da empresa. Estou comprando com o dinheiro do estado e nem isso está chegando”, afirmou.

Na oportunidade, Wellington Dias também criticou a postura que Jair Bolsonaro vem mantendo em relação aos governadores, mesmo recuando quanto às medidas de isolamento social adotada por estes. “É um bate boca pensando muito mais numa estratégia de sobrevivência política pessoal do que no país e no povo”, concluiu.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia