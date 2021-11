Wellington desembarca em Teresina e reassume o Governo do Estado

O governador Wellington Dias desembarcou em Teresina, na manhã deste domingo (21), e encerrou o período de quinze dias de afastamento do Governo do estado. O governador testou positivo para COVID-19 na Escócia, onde participava da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26), e esteve em quarentena desde então. Logo após desembarcar Wellington reassumiu o governo do estado, que estava provisoriamente com a vice-governador Regina Sousa.



O governador lembrou os momentos difíceis vividos durante o seu período de isolamento e agradeceu as manifestações de apoio que recebeu durante o período.

“Graças a Deus com saúde, foi um momento realmente delicado, superamos. Fiz uma bateria de exame ainda na Escócia, que permitiu a liberação para viajar, passar pela Alemanha, por exemplo, que tem uma série de exigência. Agradecer aqui o carinho das pessoas, que nesse período me confortavam com mensagens, com orações e sei o quanto isso foi importante neste momento em que eu estava lá isolado, sempre com muita saudade”, disse o governador.

Wellington agradeceu também a vice-governadora Regina Sousa que conduziu o governo estadual nos últimos quinze dias.

“Sou grato a ela, que Deus continue abençoando a professora Regina e também a toda equipe. Só tenho a agradecer, primeiro à nossa querida governadora Regina Sousa, que aqui trabalhou de forma competente e organizada neste período, dando seguimento a um conjunto de agendas de trabalho que a gente tinha aqui. Volto com muita saudade, mas com muita energia para seguir trabalhando pelo Piauí", finalizou Wellington Dias.

Trabalho duro na volta

Se no âmbito administrativo Wellington não deve encontrar muitas dificuldades pelo cenário de estabilidade econômica que passa o Estado, na seara política o governador deve encontrar dificuldades. Com a quase certa ida de Bolsonaro para o PL, Wellington terá problemas para acomodar os aliados que hoje estão na sigla, Fábio Abreu e outros membros do partido não devem ficar ao lado de Bolsonaro no Piauí e acompanharão Wellington. A formação da chapa majoritária também é outro problema para o governador. PSD e MDB andaram trocando farpas e disputam a cadeira de vice-governador ao lado de Rafael Fonteles.

