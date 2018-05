Vocalista da banda Merohomem morre em acidente de moto

Um acidente na manhã desta quinta-feira (31), na Ponte Wall Ferraz, vitimou o vocalista da banda Merohomem, Naldo de Oliveira. Ele estava de moto e se chocou contra a mureta de proteção.





Naldo é o jovem que está usando um gorro (Foto: Reprodução/Instagram)

De acordo com Marcelo Araújo, um dos integrantes da banda, Naldo voltava do Mercado da Piçarra. “Nós fizemos um show na AABB, ontem, e ele ficou até mais. Foi comer no mercado e depois deixou um primo. O acidente aconteceu quando ele voltava pra casa”, informou Marcelo.

Não há informações do que provocou o acidente e não há outro veículo no local. Parte da ponte no sentido da zona Sul foi interditada até a chegada no Instituto Médico Legal para remover o corpo.

O grupo se apresentaria na noite de hoje no Festival de Inverno de Pedro II. “Agora vamos cancelar. Não temos como continuar. É muito triste. Ele estava muito empolgado com a banda e tínhamos o projeto de gravar um DVD”, lamenta Marcelo.

As informações sobre horário e local o velório ainda não foram divulgadas.

Nayara Felizardo