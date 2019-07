Vítima reage a assalto e efetua disparos em frente a agência bancária

Populares que passavam pela Rua Areolino de Abreu na tarde desta segunda-feira (15), por volta das 14h30, viveram momentos de pânico, por conta de um tiroteio em frente à agência do banco Itaú.

Segundo testemunhas, um homem e uma mulher que estavam com um malote de dinheiro foram abordados por dois assaltantes numa motocicleta.

De acordo com a Polícia Militar, o homem que foi alvo dos assaltantes estava portando uma arma de fogo, e decidiu reagir, efetuando vários disparos.

Mesmo com a reação da vítima, os bandidos conseguiram levar o malote de dinheiro. A PM-PI não informou o valor roubado.

O cabo José Carlos, da Força Tática do 1º Batalhão, diz ter encontrado pelo menos duas cápsulas de bala no local. E a reportagem da O DIA TV observou duas marcas de balas nas paredes de estabelecimentos que ficam no local.



O homem que efetuou os disparos foi até o 1º Distrito Policial para prestar depoimento e registrar um boletim de ocorrência.

Logo após o assalto, equipes da PM iniciaram diligências para localizar os bandidos. Mas até o momento nenhum dos suspeitos foi preso.

Imagens registradas por câmeras de estabelecimentos situados na Rua Areolino de Abreu e em outras vias da região devem ser analisadas pelos investigadores.

Cícero Portela e Francisco Filho