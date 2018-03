Vítima reage a assalto e desfere facada no suspeito em União

Uma reação a tentativa de roubo dentro terminou com uma pessoa ferida na cidade de União. Um homem, identificado como Marcelo dos Santos Sousa, invadiu uma residência no bairro Areias para fazer um roubo, mas acabou sendo surpreendido pelo dono da casa, que reagiu e desferiu um golpe de faca em seu pé. A vítima da tentativa de roubo não teve a identidade informada.



Mesmo ferido, o suspeito ainda conseguiu fugir do local do crime sem levar nada de valor da vítima, e acabou sendo preso minutos depois ao procurar socorro médico no Hospital Municipal da cidade. A informação é do capitão Miguel Luz, comandante da 2ª Companhia do 16º BPM de União.

O PM deu detalhes do ocorrido. “A vítima feriu o suspeito no pé e como tínhamos todas as descrições físicas dele, iniciamos as diligências nos hospitais da região, sabendo que ele teria que procurar ajuda em algum lugar. Quando o encontramos e consultamos no sistema, constatamos que além de tentar roubar uma casa, o Marcelo ainda era procurado por fuga do sistema carcerário de Altos. Ele confessou a autoria do delito e imediatamente lhe foi dada voz de prisão”, disse.

Marcelo, após ser liberado pelos médicos, foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Teresina para adoção das medidas legai cabíveis e sua posterior transferência de volta a uma unidade prisional.

Maria Clara Estrêla