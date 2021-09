Vítima reage a assalto e mata suspeito na zona Sudeste de Teresina

Uma tentativa de assalto terminou com uma pessoa morta em Teresina. O fato aconteceu por volta das 5 horas da manhã desta sexta-feira (24) no Residencial Manoel Evangelista, zona Sudeste, onde a vítima reagiu à abordagem do suspeito, atirou nele e acabou matando-o. Policiais do 8º BPM se encontram no local isolando a área enquanto a perícia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) colhe as primeiras informações.

Arma pertencente ao assaltante que ficou no local - Foto: Reprodução/Whatsapp

De acordo com o relatório de ocorrência da Polícia Militar, a vítima estava em uma motocicleta quando foi abordada por dois assaltantes em outra moto. Um deles anunciou o assalto, mas a vítima sacou a arma e atirou uma vez contra o suspeito que estava na garupa. Seu comparsa conseguiu fugir. No local, acabou ficando uma mochila e a arma que seriam so suspeito.

A PM segue fazendo diligências na região à procura do outro assaltante. Até o momento não se tem a identificação do suspeito que morreu e nem da vítima que disparou os tiros.





Aguarde mais informações.

