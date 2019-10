Vítima luta com assaltante e consegue deixá-lo sem munição

Um jovem identificado como João Marcos da Conceição Morais, 19 anos, foi preso por volta das 21 horas da noite deste sábado (12) após tentar assaltar uma pessoa na Vila Meio Norte, zona Leste de Teresina. Mas ao que chama a atenção no fato é que ele foi desarmado pela vítima que tentou abordar.



Leia também: Denarc prende homem com um 1 kg de crack em Timon

De acordo com a PM, a pessoa em questão resistiu à abordagem do suspeito e travou uma luta corporal com ele. No confronto, a vítima acabou fazendo com que o assaltante perdesse o carregador de sua arma, que era de uso restrito das Forças Armadas. Desarmado e sem munição, ele correu em direção ao um matagal próximo ao local da tentativa de assalto para se esconder.

Acionados, policiais do 5º BPM fizeram diligências na região e conseguiram prender João Marcos pouco depois do crime no mesmo matagal onde ele se escondera. A guarnição montou uma tocaia para conseguir detê-lo. O rapaz não chegou a resistir à prisão quando foi encontrado.

Com ele, a polícia apreendeu um porta cédulas, R$ 120,50 em espécie e um celular. Também foram apreendidos na ação o carregador de munição caibre 40 e as próprias munições intactas (oito projéteis) que ficaram para trás quando a vítima conseguiu desarmá-lo.

João Marcos foi conduzido para a Central de Flagrante onde foi autuado por roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito das Forças Armadas.

Maria Clara Estrêla