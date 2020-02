Vistoria na Casa de Custódia encontra celulares e drogas

A Penitenciária Prof. José Ribamar Leite, a antiga Casa de Custódia de Teresina, passou por nova vistoria na última sexta-feira (21) para garantir a segurança e a ordem no período de carnaval. Ao todo, 34 Policiais Penais e Militares da Assistência Militar da Secretaria de Justiça participaram da ação.

A medida que faz parte da Operação Pignus, deflagrada no início do mês de fevereiro, encontrou 4 aparelhos celulares, 3 baterias, 30 pilhas e substâncias análogas à maconha e cocaína. Os detentos identificados como proprietários dos materiais ilícitos sofreram sanções administrativas

Foto: Divulgação / Sejus

Segundo o Secretário de Justiça do Piauí, Carlos Edilson, a quantidade de materiais ilícitos dentro da Penitenciária reduziu após a instalação de telas e as constantes fiscalizações. Para ele, o desafio agora é reforçar a fiscalização durante as visitas aos detentos.

"Essa vistoria foi extremamente positiva. No início do ano, instalamos um reforço de telas sobre os pavilhões da unidade e a quantidade de ilícitos reduziu bastante. Não entra mais nada por cima. Buscaremos aprimorar os protocolos de acesso para que nada entre em nossa unidade”, afirmou Carlos Edilson.

Otávio Neto, com informações da Sejus