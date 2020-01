Vigilante é encontrado morto a pedradas em draga na zona Sul

O vigilante Fernando Alves Mendes, de 52 anos, foi encontrado morto por volta das 22h desta quarta-feira (1º) em uma mineradora no bairro Angelim, zona Sul de Teresina.

Segundo informações do comandante da Companhia Independente de Policiamento do Promorar, capitão Sousa Lima, a vítima trabalhava vigiando uma draga quando foi morto.

Capitão Sousa Lima, da Companhia Independente de Policiamento do Promorar. Foto: Assis Fernandes/O Dia



O corpo do vigilante foi encontrado por populares que acionaram a Polícia Militar. Segundo a perícia, o crime teria acontecido há pelo menos 12 horas antes da vítima ser encontrada.

"Os populares ligaram pro 190 e a viatura foi até o local e constatou a morte. Até o momento não temos informações sobre os autores", informa o comandante.

Ainda de acordo com o capitão Sousa Lima, nenhum pertence foi levado da vítima, o que descarta a hipótese de latrocínio. No entanto, as motivações do crime ainda devem ser apuradas.

Equipes da Polícia Militar ainda estão em diligências pela região em busca dos suspeitos do crime. As investigações sobre o caso estão sendo conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Nathalia Amaral