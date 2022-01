VÍDEO: vigilante e dois suspeitos são baleados em tentativa de assalto no CTA

Um vigilante do Consórcio Teresina Ambiental (CTA) foi baleado durante uma tentativa de assalto registrada na tarde dessa sexta-feira (21), no bairro Promorar, na Zona Sul de Teresina. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos de tentarem praticar o roubo foram baleados. (Veja vídeo abaixo:)



Uma imagem de uma câmera de segurança registrou todo a ação criminosa. Nela, três homens armados chegam e anunciam o assalto. Poucos segundos depois, inicia-se uma troca uma de tiros, dois suspeitos fogem em um carro e o outro permanece no local. Uma mulher teria dado suporte no veículo, conforme a polícia.

Foto: Jailson Soares/ODIA

“Encontrei o elemento alvejado no chão, baleado supostamente na cabeça e o vigilante foi alvejado com um tiro no braço e outro na barriga. Aparentemente, ele está bem em virtude do colete ter amortecido o impacto”, informou o sargento Torres à O Dia TV.

Ainda segundo o sargento, a intenção dos suspeitos era levar a arma do profissional. “Os suspeitos queriam subtrair a arma. Eram quatro pessoas, entre elas uma mulher que estava dando suporte em um veículo Etios branco”, completa.

Foto: Jailson Soares/ODIA

Tanto o vigilante quanto o suspeito que caiu no chão foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Já o outro suspeito baleado fugiu com os comparsas e ainda não foi localizado.

Neste sábado (22), a Polícia Militar segue em diligências para prender os suspeitos do crime.

