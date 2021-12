Advogado Marcus Nogueira é preso após acidente que deixou um morto em Teresina

Uma colisão entre dois carros ocorrida na noite desta quinta-feira (02) no bairro Piçarra, zona Sul de Teresina, deixou uma pessoa morta e outras três feridas. A Hillux SW4, conduzida por Marcus Vinícius Nogueira, presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB-PI, bateu na lateral de um veículo modelo Fiat Siena que levava uma família inteira dentro. As informações constam no relatório de ocorrência da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (Ciptran).







O condutor do carro, identificado como Raimundo Nonato da Silva Oliveira, de 53 anos, morreu na hora. Entre os feridos estão uma criança e duas mulheres. Elas foram socorridas e encaminhadas ao HUT por uma ambulância do SAMU. Por conta da violência da colisão, o Fiat Siena ficou totalmente destruído e os Bombeiros tiveram que ser acionados para retirar as vítimas das ferragens.





O advogado Marcus Vinícius Nogueira não sofreu nenhum ferimento. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Central, onde aguarda audiência de custódia. De acordo com a Ciptran, a principal suspeita é a de que um dos veículos tenha invadido um sinal vermelho e causado o acidente, mas somente a perícia no local dirá a dinâmica exata do do que aconteceu.

A reportagem do Portalodia.com entrou em contato com a assessoria de Marcus Nogueira para pedir uma nota de esclarecimento sobre o ocorrido, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

