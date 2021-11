VÍDEO: polícia encontra fardamento da PM na casa de acusado de roubo em Teresina

Policiais do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) apreenderam um fardamento completo da Polícia Militar do Piauí na casa de um homem acusado de roubo no bairro São Joaquim, zona Norte de Teresina. O caso ocorreu na manhã de hoje (10) quando as equipes cumpriam mandado de busca e apreensão na residência de Wanderson Rodrigues da Silva, conhecido no mundo do crime como Tocha.

Farda é do 5º BPM de Teresina - Foto: Reprodução

A polícia já vinha monitorando Wanderson, que é acusado de envolvimento com o tráfico de drogas e também de praticar assaltos à mão armada em várias zonas de Teresina. Ao chegarem ao local, ele tentou se evadir da residência pulando o muro lateral, mas acabou se ferindo e deixando cair uma pistola.





“Ele se desfez de uma pistola 380 com carregador longo. Foi feita busca na casa e lá foram encontradas duas motos roubadas sendo uma na última segunda-feira e outra na noite de ontem. Encontramos também balança de precisão, celulares e fardamento completo do 5º Batalhão de Polícia Militar de Teresina”, detalhou o delegado Tales Gomes, coordenador do Greco.

Segundo a polícia, Wanderson usaria o fardamento da PM como disfarce para cometer assaltos sem ser reconhecido ou levantar suspeitas. Todo o material foi recolhido e o acusado foi encaminhado para a sede do Greco para prestar depoimento e, em seguida, ser transferido para o sistema prisional.

Esta é a segunda vez em menos de um mês que a polícia encontra uniforme da PM em poder de criminosos em Teresina. No último dia 14 de outubro, uma apreensão semelhante foi feita no litoral piauiense quando as forças de segurança deflagraram uma operação para localizar e prender indivíduos acusados de uma série de crimes. Cinco pessoas foram presas na ocasião.

