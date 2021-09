VÍDEO: Polícia cumpre 24 mandados por tráfico de drogas no Piauí e em São Paulo

Além da Operação Integrada Médio Parnaíba, a Polícia Civil do Piauí deflagrou uma segunda ação nesta quinta-feira (16), desta vez para cumprir 24 mandados judiciais nas cidades de Dirceu Arcoverde e São Raimundo Nonato, e dar apoio ao cumprimento de mandados na cidade de Serrana, em São Paulo. São 11 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão.





Até o momento, nove pessoas já foram presas na operação e uma vasta quantidade de armas foi apreendida no município de São Raimundo Nonato. Também foram recolhidos em poder dos alvos dos mandados trouxinhas e tabletes de droga, uma quantia em dinheiro que ainda está sendo contabilizada, balanças de precisão, cartões de crédito.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

A ação teve início a partir de investigações deflagradas em janeiro deste ano pela Polícia Civil em parceria com a Secretaria de Justiça do Piauí e a Polícia Militar por meio do RONE (Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial).



Foto: Divulgação/Polícia Civil

Participam da operação a Gerência de Polícia Especializada, a Gerência de Polícia do Interior, a Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (DEPRE), a Delegacias de Crimes de Informática e as delegacias dos municípios de São Raimundo Nonato, Simplício Mendes, Colônia do Gurgueia, São João do Piauí, Canto do Buriti, além da Polícia Civil do Estado de São Paulo.













