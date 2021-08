VÍDEO: motoboy é assaltado na Vermelha e câmera flagra o momento

Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens assaltam um motoboy na Avenida Barão Gurgueia com Valdivino Tito, bairro Vermelha, na zona Sul de Teresina. O crime aconteceu por volta de 12h30 na última sexta-feira (06), mas a polícia está divulgando agora as imagens para que a população ajude a identificar os criminosos e faça denúncias.





No vídeo, é possível ver o momento em que o motoboy é cercado por uma motocicleta com dois homens. Eles encostam no veículo da vítima e retiram a chave dele ainda em movimento. Obrigado a parar, o motoboy desacelera. É o instante em que o garupa, que traja uma camisa de preta, desce e vai direto para o baú da moto dele, abrindo-o e tirando de dentro um envelope. Seu comparsa, que veste camisa azul, segue esperando no veículo.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

Na fuga, os criminosos ainda levam a chave da motocicleta do motoboy. No envelope que eles roubaram havia dinheiro e para a polícia eles já tinham essa informação de antemão quando praticaram o assalto. “Tudo leva a crer que foi parada dada. Nós conversamos com o motoboy e ele mesmo diz que os assaltantes sequer olharam para ela nem revistaram nem nada. Foram direto para o baú onde ele transportava o dinheiro de uma empresa para depósito”, explica o chefe de investigação do 3º DP, Hilton Barbosa.

A polícia está analisando imagens de outras câmeras de segurança que possam ter registrado momentos posteriores da fuga dos assaltantes para tentar traçar um trajeto. Também foram divulgadas fotos e o vídeo do momento para que a população possa ajudar a polícia a identificar os criminosos. Quem tiver informações úteis pode entrar em contato diretamente com o investigador Hilton Barbosa pelo número de WhatsApp (86) 98848-8747.

