Atirador de concessionária já foi réu por matar um em briga de trânsito

Atualizada às 17h40min

O atirador da concessionária na Avenida Raul Lopes já esteve envolvido em uma outra briga de trânsito que resultou na morte de um caminhoneiro. Ele foi identificado como sendo o empresário Fábio Silva de Sousa e esteve preso por quatro anos, acusado de matar a tiros Helvécio Maia dos Prazeres, em 2010, durante discussão no cruzamentos das avenidas Dom Severino com Presidente Kennedy.

O empresário foi posto em liberdade há pouco mais de um mês, após ter sua pena extinta pela juíza Maria Zilnar Coutinho, da 2ª Vara do Tribunal de Júri. A informação foi confirmada pela assessoria da concessionária, onde se deu o episódio de hoje.

No julgamento, que aconteceu no último dia 12 de janeiro, o júri decidiu pela condenação do empresário e a magistrada estipulou uma pena de quatro anos e oito meses de reclusão. No entanto, uma vez que o acusado já se encontrava em prisão domiciliar e havia cumprido integralmente a pena que lhe foi imposta, a juíza Maria Zilnar determinou sua soltura e o pagamento somente das custas referentes ao processo.

Por meio de nota, o Grupo Newland lamentou o ocorrido e esclareceu que o conflito se iniciou no estacionamento externo à loja e que, quando se estendeu para a área interna, os seguranças agiram imediatamente. Nenhum dos funcionários da concessionária ficou ferido.

Veja a nota na íntegra:

"O Grupo Newland lamenta o triste episódio ocorrido na manhã deste sábado (24) na área externa e interna de sua loja em Teresina, que resultou na detenção dos dois envolvidos, um deles ferido.

A empresa esclarece que o conflito se iniciou no estacionamento externo, devido a uma discussão de trânsito entre os dois envolvidos, e se estendeu à área interna da loja, quando houve a imediata ação dos seguranças. Esclarece ainda que nenhum de seus funcionários e clientes saiu ferido e que adotou as providências necessárias para salvaguardar a segurança e a integridade de todos, inclusive colaborando com as autoridades policiais que se fizeram presentes nos minutos seguintes, quando houve a condução dos envolvidos à Central de Flagrantes com rapidez e eficiência.

O Grupo Newland coloca-se à disposição das autoridades para colaborar na apuração dos fatos, esclarecendo que adotou as medidas cabíveis junto às delegacias de polícia competentes. Informa ainda que adotará medidas na esfera criminal e na esfera cível para a reparação dos danos sofridos pela empresa. A Newland Teresina continuou suas atividades normais após o ocorrido".

Grupo Newland

Iniciada às 10h51min

Um vídeo gravado por populares mostra o momento em que uma briga de trânsito quase acaba em fatalidade em uma concessionária de automóveis, localizada na avenida Raul Lopes, zona Leste de Teresina. Nas imagens é possível ver um homem atirando contra outro que se escondia atrás de um carro de modelo Fiesta. (Veja vídeo ao final desta matéria)

Segundo testemunhas que presenciaram o ocorrido, a briga teria começado porque o homem armado, ao retirar o seu veículo, uma Toyota SW4, do estacionamento da concessionária teria colidido acidentalmente contra o Fiesta. Com raiva, o proprietário do Fiesta desceu do carro com um cacetete e teria quebrado pelo menos duas janelas da SW4.

O homem armado, então, desceu do carro, e em posse de uma pistola começou a disparar em direção ao proprietário do Fiesta. Nas imagens, é possível ver que a vítima tenta se esconder atrás do carro, enquanto populares gritam em desespero pedindo para o atirador parar de disparar. O proprietário do Fiesta corre ferido para dentro da concessionária e tenta se esconder. Funcionários da concessionária e clientes gritam e tentam fugir dos disparos atrás de mesas. No final da gravação é possível ver o momento em que a Polícia chega ao local.

Os dois homens foram conduzidos para a Central de Flagrantes. Até o momento, a identidade dos envolvidos não foi confirmada. A Polícia Militar foi procurada para dar detalhes sobre a ocorrência, mas não se pronunciou até o momento.

Veja o vídeo:





Nathalia Amaral e Maria Clara Estrêla