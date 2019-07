Vídeo mostra colisão que deixou mãe e filha com membros decepados

Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostram o momento exato em que o motorista de um veículo Fiat Palio colide com uma motocicleta Honda Biz, perde o controle da direção e invade uma lanchonete nos cruzamentos da Rua Sergipe com Tamandaré, no bairro Pirajá, zona Norte de Teresina. O acidente ocorreu por volta das 23h e deixou três vítimas em estado grave, sendo duas delas mãe e filha que tiveram membros decepados com a colisão.





Pelas imagens é possível ver o exato momento em que o veículo colide com a moto no cruzamento. Em questão de segundos o motorista perde o controle da direção e invade uma hamburgueria. Em desespero, muitos clientes correm e conseguem sair do alcance do carro, mas uma mulher e uma criança que estavam no local acabam sendo atingidas. A mãe, identificada pelas iniciais E. G., de 33 anos, teve o braço decepado, enquanto a filha, identificada pela inicias A.J., de 10 anos, perdeu a mão no atropelamento.

Além das duas, o condutor da motocicleta também teve lesões graves. As três vítimas foram resgatadas e encaminhadas para atendimento médico no Hospital de Urgência de Teresina.

O motorista do Fiat Palio, identificado como I. F. , de 23 anos, foi conduzido para a Central de Flagrantes, onde foi submetido ao exame de alcoolemia. Segundo a Polícia Militar, o resultado do exame deu negativo para embriaguez.

Nathalia Amaral