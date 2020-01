Vídeo mostra bandido roubando arma de PM na zona Norte de Teresina

Um policial militar identificado apenas como Graciliano foi vítima de um assalto na noite da segunda-feira (20), quando estava um bar no bairro Mafrense, na zona Norte de Teresina. Câmeras de segurança registraram o momento da ação criminosa. O policial estava sentando quando um homem de camisa xadrez se aproxima, anuncia o assalto e consegue roubar sua arma. (Veja vídeo abaixo)







Pelas imagens é possível ver que suspeito entra em luta corporal com o PM, que cai no chão. O ladrão consegue retirar a arma do policial e deixa o local em uma motocicleta. Toda a ação durou menos de 30 segundos.

A Força Tática do 9º Batalhão foi acionada e segue em diligências para prender o suspeito. A Polícia Civil também investiga o caso.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia