Vídeo: ambulantes fazem protesto contra prisão de vendedor no Centro

Um grupo de mais de 100 ambulantes ateou fogo em pneus no início da tarde desta quarta-feira (29) no Praça da Bandeira, no Centro de Teresina, em protesto após um dos vendedores ter sido preso durante uma fiscalização da Guarda Municipal. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito teria sido preso por comercializar celulares roubados.



De acordo com a CPU do 1º BPM, a tenente Cristina, a confusão teria começado após a prisão do ambulante. "Eles se revoltaram com o pessoal da Guarda Municipal e tentaram agredir um dos guardas, dizendo que esse rapaz não tinha feito nada", relata. Em protesto contra a Guarda Municipal, os manifestantes atearam fogo em pneus na rua Coelho Rodrigues, em frente à Prefeitura Municipal de Teresina, na saída lateral da Praça da Bandeira.

Para conter a multidão, equipes da Força Tática e da Tropa de Choque da Polícia Militar foram acionadas para acompanhar a movimentação e tentar conter o tumulto. O Corpo de Bombeiros também foi acionado e esteve no local para fazer o controle das chamas.

Segundo a tenente Cristina, os ambulantes só finalizaram a manifestação após o suspeito ser liberado pela Polícia.









Nathalia Amaral