VÍDEO: Jovem de 22 anos é morto a tiros no Árvores Verdes, em Teresina

Um rapaz identificado como Isaac Felipe da Silva Nascimento, 22 anos, foi assassinado a tiros por volta das 11 horas desta quinta-feira (15) no conjunto Árvores Verdes, zona Leste de Teresina. De acordo com a Polícia Militar, ele ainda chegou a correr dos suspeitos, mas acabou sendo atingido por disparos na cabeça e morreu ainda no local.







“Recebemos a primeira informação dando conta de que um homem havia sido alvejado com vários disparos de arma de fogo ali próximo à caixa d’água do Árvores Verdes e deslocamos uma viatura até o local. Isolamos a área, acionamos o SAMU, mas quando o socorro chegou, constatou-se que a vítima já se encontrava em óbito. Ainda não temos suspeitos do crime”, relatou o tenente Pessoa, do 5º BPM.

De acordo com o relatório de ocorrência do comando do batalhão, Isaac já tinha antecedentes criminais por roubo, o que aponta para a hipótese de que seu assassinato tenha se tratado de um acerto de contas do mundo do crime.

O caso foi repassado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que abrirá um inquérito.

