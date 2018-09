Vídeo: homem é preso após irmão ser executado na zona Sul de Teresina

Um homem identificado como Alexandro da Silva Carvalho, de 34 anos, foi morto a tiros por volta de meio-dia deste domingo (9) na Vila Afonso Gil, zona Sul de Teresina. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi atingido com vários disparos de arma de fogo na calçada da sua residência e morreu ainda no local.







Vídeo mostra desespero de populares e familiares após o homicídio.

Logo após o crime, o irmão da vítima, conhecido apenas como “Batata”, acabou sendo preso por equipes da PM por porte ilegal de arma de fogo, ao disparar em via pública, e conduzido para a Central de Flagrantes. A informação é do comandante da Companhia Independente de Policiamento do Promotor, capitão Gonçalves.

De acordo com testemunhas que presenciaram o crime, a vítima teria sido morta por engano e o alvo da ação seria o irmão. No entanto, a informação não foi confirmada pela Polícia. Até o momento não há confirmação sobre o que teria motivado o homicídio ou a identidade do autor dos disparos.

Equipes da Polícia Militar estão em diligências em busca dos suspeitos de terem praticado o crime. O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) e deverá passar por perícia.

Nathalia Amaral