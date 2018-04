Vídeo flagra policiais empurrando viatura em avenida de Teresina

Uma pick up da Polícia Militar apresentou problema e precisou ser empurrada pelos policiais. A situação foi filmada na avenida Gil Martins, zona sul de Teresina. As imagens mostram três PMs empurrando o veículo e um quarto policial na direção. Não é possível identificar se a pick up funcionou e se o problema era mecânico ou de falta de gasolina.



Segundo o diretor jurídico da Associação de Cabos e Soldados, cabo George Quirino, essa situação é frequente. “Temos muitas viaturas antigas, em péssimo estado de conservação”, atesta.

Ele destaca que um problema como esse flagrado em vídeo traz muito risco ao policial, se ocorrer durante uma diligência em local perigoso. “Não podemos abandonar o veículo porque é considerado crime militar. O procedimento é informar ao oficial de operação da área para que seja providenciado o reboque”, explica Quirino.

O Portal O DIA tentou contato com a assessoria da Polícia Militar, mas as ligações não foram atendidas.





Nayara Felizardo