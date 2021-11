Vídeo flagra dupla suspeita de ‘parada dada’ em banco na Tabuleta; roubo foi de R$ 10 mil

Dois homens em uma motocicleta assaltaram um empresário em frente à agência do Banco do Bradesco, na Avenida Barão de Gurguéia, no bairro Tabuleta, na Zona Sul de Teresina, por volta das 13h desta segunda-feira (01). Na ação, eles conseguiram subtrair R$ 10 mil. (Veja vídeo abaixo:)

Segundo Maurício Lacerda, do 1º Batalhão da Polícia Militar, a vítima foi abordada quando chegava para fazer o depósito do dinheiro no banco. O crime é conhecido como ‘parada dada’.

Um vídeo feito por popular mostra o momento em que os suspeitos deixam o local do crime em uma motocicleta. A PM foi acionada, mas até o fechamento desta matéria os suspeitos não haviam sido localizados. Outras câmeras de segurança da agência bancária também estão sendo usadas para auxiliar nas buscas aos criminosos.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!